Туктамышева назвала вишенкой на торте выступление на Олимпиаде

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем желании попасть на Олимпийские игры, передает NBC.

Спортсменка, которая тренируется в группе Алексея Мишина, ранее рассказала, что понимает, что без четверного прыжка попасть на Игры будет сложно, поэтому она изучает четверной тулуп и рассчитывает включить его в произвольную программу в следующем сезоне.

«У меня была долгая карьера с большим количеством прекрасных моментов. Возможность наконец попасть на Олимпийские игры стала бы вишенкой на торте. В самых смелых мечтах я вижу себя на подиуме Олимпиады.

Попасть на Игры будет очень сложно, но я не хочу, чтобы это стало моей главной задачей в следующем сезоне», — заявила фигуристка.

Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира — 2021 в Стокгольме, а также стала победительницей командного чемпионата вместе со сборной России.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что Алена Косторная восстановила тройной аксель.