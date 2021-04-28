«Реал» лишь дважды проходил дальше в еврокубках после первой домашней ничьей

В Мадриде завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

По данным журналиста Алексиса Мартина-Томайо, «сливочные» лишь дважды из девяти раз проходили дальше в еврокубках после домашней ничьей в первой встрече.

Оба раза мадридцы оказывались сильнее «Манчестер Юнайтед»: в сезоне-1999/00 «Реал» после 0:0 на «Сантьяго Бернабеу» обыграл манкунианцев в гостях со счетом 3:2, а в сезоне-2012/13 после домашних 1:1 на «Олд Траффорд» команда пдо руководством Жозе Моуринью взяла верх с минимальным счетом 2:1.

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов.