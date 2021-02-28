Фигуристка Косторная призналась, что думала о завершении карьеры

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная призналась, что думала о завершении карьеры перед финалом Кубка России. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, за четыре месяца без прокатов она успеха потерять соревновательный дух.

«Вчера я действительно не поняла, что произошло. Такое бывает. Было тяжело. Я выходила в таком шоке: думала, что это конец моей фигурнокатательной карьеры. Очень рада, что хоть что-то смогла перебороть», — сказала Косторная.

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