Худобин вышел на первое место в истории «Далласа» по шатаутам с 40+ сейвами

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз» (3:0) оформил шатаут, отразив все 43 броска по своим воротам.

В карьере 34-летнего россиянина это второй раз, когда он делает больше 40 спасений за матч и не пропускает. Впервые это случилось с Худобиным в игре с «Нэшвилл Предаторз» (2:0), когда он сделал 49 сейвов.

Таким образом, Худобин вышел на первое место в истории «Далласа» по этому показателю, разделяя его с Чезаре Маньяго, проведшего два таких матча в 1970-х.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов установил уникальный для «Миннесота Уайлд» рекорд.