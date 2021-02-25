Финские журналисты: Большунов может стать лыжным королем ЧМ

Журналисты Кристиан Вуоярви и Микаэль Ойво из финского издания Yle дали прогноз на чемпионат мира — 2021 по лыжным видам спорта, который начнется 25 февраля в Оберстдорфе.

По их мнению, главным фаворитом турнира будет россиянин Александр Большунов, а его основным соперником станет норвежец Йоханнес Клебо.

«Большунов — лучший лыжник мира последних двух лет. Однако разностороннему спортсмену не хватает большого триумфа на чемпионате мира или Олимпийских играх. Александр — один из фаворитов на всех дистанциях в Оберстдорфе, а сборная России — основной соперник Норвегии в эстафете и командном спринте. Вполне возможно, что россиянин вернётся домой из Оберстдорфа великим лыжным королём с двумя или тремя золотыми медалями чемпионата мира и ещё парой медалей иного достоинства.

Главный (единственный?) конкурент Большунова — это, как всегда, Йоханнес Клебо. Хватит ли Клебо выносливости? Возможно, нет», — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что Большунову грозит штраф за стычку с финским лыжником.