Губерниев высказался о составе мужской сборной России на эстафету

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение тренерского штаба сборной России по биатлону по составу мужской команды на эстафетную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке.

На старт выйдут Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Халили бежит, уже неплохо! Будем поглядеть...» — написал Губерниев в Telegram.

Мужская эстафета пройдет 20 февраля. Начало — 17.00 мск.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После восьми гонок россияне не завоевали ни одной медали.

Ранее был объявлен состав женской сборной России.