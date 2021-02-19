Губерниев высказался о составе мужской сборной России на эстафету
Василий Учаев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение тренерского штаба сборной России по биатлону по составу мужской команды на эстафетную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке.
На старт выйдут Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Халили бежит, уже неплохо! Будем поглядеть...» — написал Губерниев в Telegram.
Мужская эстафета пройдет 20 февраля. Начало — 17.00 мск.
Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После восьми гонок россияне не завоевали ни одной медали.
Ранее был объявлен состав женской сборной России.