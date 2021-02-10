«Эдмонтон» впервые с 2017 года победил без очков от Макдэвида или Драйзайтля

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» дома проиграл «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча завершилась со счетом 2:3.

Как передает «Чемпионат», данный поединок стал уникальным для «нефтяников». Журналист Джек Микаэльс подсчитал, что «Эдмонтон» выиграл первый матч за 3,5 года, когда лидеры команды Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль завершили противостояние без набранных очков.

Напомним, что последний раз такое произошло 29 ноября 2017 года, когда «Ойлерз» взяли верх над «Аризоной» (3:2 ОТ). С тех пор «нефтяники» не выиграли ни одной встречи, когда канадец и немец одновременно уходили с площадки без результативных действий.

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