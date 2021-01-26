Черданцев отреагировал на отставку Лэмпарда из «Челси»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев в своем Telegram-канале отреагировал на отставку Фрэнка Лэмпарда из «Челси».

По его мнению, английская школа тренеров давно не выпускает новых специалистов.

«Жалко, что у Лэмпарда не получилось. Англичанам должно быть жалко. С английским тренерами ведь совсем все плохо. Саутгейт да вечный Брюс. Остальные все эксперты на телевидении. Прямо как в России.

А «Челси» правильно сделал, что дал Лэмпарду возможность попробовать. Иначе как понять, готов тренер работать с большим клубом или нет?» — написал Черданцев.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» предложил защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу трехлетний контракт на общую сумму €45 млн.