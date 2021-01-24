Отец Большунова — о конфликте сына с финским лыжником: это просто скотство

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал конфликт сына с финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки, передает РИА «Новости».

Напомним, финн подрезал Большунова на финише, россиянин несколько раз ударил его палкой по спине, а после финиша Александр врезался в спортсменов из Финляндии.

«Это просто скотство, это не нужно терпеть! Нужно бороться в честной борьбе. Нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению», — сказал Большунов-старший.

Россияне заняли третье место, но результат национальной команды был аннулирован.

Ранее сообщалось о том, что сборная России дисквалифицирована с мужской эстафеты на этапе Кубка мира.