Отец Большунова — о конфликте сына с финским лыжником: это просто скотство
Андрей Черников
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Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал конфликт сына с финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки, передает РИА «Новости».
Напомним, финн подрезал Большунова на финише, россиянин несколько раз ударил его палкой по спине, а после финиша Александр врезался в спортсменов из Финляндии.
«Это просто скотство, это не нужно терпеть! Нужно бороться в честной борьбе. Нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению», — сказал Большунов-старший.
Россияне заняли третье место, но результат национальной команды был аннулирован.
Ранее сообщалось о том, что сборная России дисквалифицирована с мужской эстафеты на этапе Кубка мира.
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