Бывший гендиректор «Локомотива» намерен взыскать с клуба 1,2 млн рублей

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус обратился в Арбитражный суд Москвы с целью взыскать с бывшего клуба 1,2 млн рублей, сообщает официальный сайт суда.

Напомним, в январе 2020 года «железнодорожники» планировали взыскать с Геркуса 144,6 млн рублей, но позже сумма была уменьшена до 134 млн руб. В иске было отказано.



Сейчас Геркус хочет взыскать судебные издержки. Заседание назначено на 9 февраля.

Ранее Александр Самедов получил должность старшего селекционера по молодежному футболу в «Локомотиве».