«Локомотив» решит судьбу Николича в конце сезона

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Московский «Локомотив» решит судьбу наставника Марко Николича в конце сезоне, передает Sport24 со ссылкой на источник.

Отмечается, что сейчас руководство команды не рассматривает кандидатов на пост главного тренера команды.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают восьмое место, набрав 28 очков.

Ранее Юрий Семин поздравил болельщиков «Локомотива» с Новым годом.