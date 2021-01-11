«Локомотив» решит судьбу Николича в конце сезона
Андрей Черников
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Московский «Локомотив» решит судьбу наставника Марко Николича в конце сезоне, передает Sport24 со ссылкой на источник.
Отмечается, что сейчас руководство команды не рассматривает кандидатов на пост главного тренера команды.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают восьмое место, набрав 28 очков.
Ранее Юрий Семин поздравил болельщиков «Локомотива» с Новым годом.