Вяльбе оценила выступление российских лыжников на «Тур де Ски»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги многодневки «Тур де Ски».

Функционер заявила, что рада результатам спортсменов. Также она отметила работу сервисменов и тренерского штаба.

«Когда нет лидеров, особенно в мужских гонках, то сложно понимать, на каком уровне ты находишься. Но это проблемы норвежцев и остальных, кто не приехал. Но они уже появятся в Лахти. Посмотрим. Если нужно, у нас будет время внести коррективы в подготовку», — цитирует Вяльбе «Чемпионат.com».

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