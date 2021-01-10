Вяльбе оценила выступление российских лыжников на «Тур де Ски»
Антон Борисов
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги многодневки «Тур де Ски».
Функционер заявила, что рада результатам спортсменов. Также она отметила работу сервисменов и тренерского штаба.
«Когда нет лидеров, особенно в мужских гонках, то сложно понимать, на каком уровне ты находишься. Но это проблемы норвежцев и остальных, кто не приехал. Но они уже появятся в Лахти. Посмотрим. Если нужно, у нас будет время внести коррективы в подготовку», — цитирует Вяльбе «Чемпионат.com».
Ранее Большунов поделился эмоциями от победы на «Тур де Ски».