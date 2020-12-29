Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» может быть отменен из-за коронавируса

Матч 16 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» может быть отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, несколько игроков лондонского клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

После 15 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 26 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не сыграет с «Эвертоном» из-за вспышки коронавируса.