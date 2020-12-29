Плющев поделился ожиданиями от матча МЧМ Австрия — Россия

Тренер Владимир Плющев поделился ожиданиями от матча Австрия — Россия на молодежном чемпионате мира по хоккею, передает Vseprosport.

Встреча начнется в 5:30 по московскому времени.

«Россия обязана побеждать. Для России эта игра будет очень важна с психологической точки зрения. Важно сыграть так, как подобает настоящему лидеру. Матч с США показал, что мы это можем и умеем», — сказал Плющев.



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