«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Мартин Норикович
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 16 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счетом 1:0.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Единственный мяч на счету нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не сыграет с «Эвертоном» из-за вспышки коронавируса.