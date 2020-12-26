Отец Щербаковой эмоционально прокомментировал победу дочери на ЧР
Андрей Черников
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Станислав Щербаков, отец российской фигуристки Анны Щербаковой, прокомментировал победу дочери на чемпионате России.
«Сейчас все плачут, а она смеется. У меня крутая дочка. Железный характер. Откуда в ней это? Может, откуда-то из космоса. Я чемпионом России не был. Придем домой, и я спрошу у нее», — сказал Щербаков-старший в эфире Первого канала.
Напомним, Анна стала трехкратной чемпионкой России.
Ранее Щербакова прокомментировала победу на ЧР по фигурному катанию.