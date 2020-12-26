Исмаилов высказался о драке с Минеевым

Боец смешанных единоборств рассказал о своей драке с Владимиром Минеевым на турнире Fight Nights.

Напомним, их потасовка переросла в массовую драку.

«Есть ребята, которые не сдержались на эмоциональном фоне нашей предыстории. Я их поругал за это. Произошло как произошло. Мне было грустно видеть, что люди хотят бить Владимира», — сказал Исмаилов на YouTube-канале «Лысый хищник».



Ранее Сергей Харитонов прокомментировал драку Исмаилова и Минеева.