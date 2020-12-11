Экс-игрок ЦСКА Ярошик прокомментировал игру армейцев в ЛЕ

Экс-игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал игру армейцев в Лиге Европы, передает «Чемпионат.com».

«ЦСКА провалил Лигу Европы. Армейцам не хватает мастерства, опытных игроков. Это делает разницу между средним и большим клубом. В Европе не стоит надеяться на фарт», — сказал Ярошик.

Напомним, красно-синие заняли последнее место в группе K. Соперниками армейцев были загребское «Динамо», австрийский «Вольфсберг» и нидерландский «Фейеноорд». Подопечные Виктора Гончаренко смогли набрать три очка.

Ранее ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы.