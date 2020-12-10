Бывший игрок «Зенита» может перейти в «Вулверхэмптон»
Харитон Сергеев
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Бывший игрок петербургского «Зенита» Халк может перейти в английский «Вулверхэмптон», передает Football Insider.
Напомним, появилась информация, что бразилец готов пойти на 90% понижение зарплаты, чтобы выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Также футболистом интересуется «Зенит» и португальский «Порту». Сообщалось, что сине-бело-голубые предлагали бразильцу €3 млн в год.
Ранее Халк покинул «Шанхай СИПГ».