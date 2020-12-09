Футболист сборной России рассказал об употреблении мата
Карен Саркисян
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Футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал об употреблении мата, передает «Комсомольская правда».
По словам футболиста, он выучил мат сразу после переезда в Россию. Фернандес отмечает, что любой футболист, приезжая в другую страну, первым делом узнает ругательства.
«Все эти слова знаю, только не произношу.
Я молчун. Я из тех людей, которые больше слушают, чем говорят», — добавил он.
Марио Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио».
Ранее защитник ЦСКА и сборной России рассказал о своем отношении к Путину.