Футболист сборной России рассказал об употреблении мата

Футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал об употреблении мата, передает «Комсомольская правда».

По словам футболиста, он выучил мат сразу после переезда в Россию. Фернандес отмечает, что любой футболист, приезжая в другую страну, первым делом узнает ругательства.

«Все эти слова знаю, только не произношу.

Я молчун. Я из тех людей, которые больше слушают, чем говорят», — добавил он.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио».

Ранее защитник ЦСКА и сборной России рассказал о своем отношении к Путину.