Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение от «Зальцбурга»
Московский «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1.
В составе «Зальцбурга» забитыми мячами отметились Мергим Бериша (2) и Карим Адейеми. В составе «Локомотива» — Антон Миранчук с пенальти.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат игры, передает «Чемпионат.com».
По словам тренера, у «Локомотива» есть проблемная позиция опорного полузащитника. Николич отмечает, что московская команда пробовала играть с тремя нападающими, но ничего не получилось.
«Был тяжелый результат — 0:2, мы забили, было чувство, что можем забить второй, но потеряли мяч и пропустили третий», — добавил он.
Футбол. Лига чемпионов. 5-й тур
«Локомотив» (Москва, Россия) — «Зальцбург» (Зальцбург, Австрия) — 1:3
Голы: 0:1 — Бериша, 28; 0:2 — Бериша, 41; 1:2 — Миранчук, 79 (пенальти); 1:3 — Адейеми, 81.
Ранее «Локомотив» потерпел поражение от «Зальцбурга» в матче Лиги чемпионов.