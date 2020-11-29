Тедеско: нам было тяжело без Соболева

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об отсутствии Александра Соболева в игре против волгоградского «Ротора».

Напомним, красно-белые победили со счетом 2:0.

«Нам не хватает голов. Без Соболева нам было тяжело. Он сильный и забивной нападающий. Иногда кажется, что его не видно на поле, но нам его не хватает. Игроки соперника очень помогали своему вратарю. Жаль, что нам не удалось забить больше», — передает слова Тедеско корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.



Ранее гол Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором».