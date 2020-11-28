Стали известны составы на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо»
Андрей Черников
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и московским «Динамо».
«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Гигович, Полоз, Байрамян, Еременко, Тугарев, Глебов.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Шиманьски, Моро, Комличенко, Варела Оливера, Каборе, Фомин, Лесовой.
Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Зенит» потерял очки в матче с «Арсеналом».