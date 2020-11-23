Третьяк высказался о возможном переносе ЧМ по хоккею из Минска в Москву

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска в Москву.

Функционер отметил, что 20 ноября вернулся из Швейцарии, где находится штаб-квартира Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«На сегодняшний день все идет по плану. Совет пока поддерживает проведение чемпионата мира в Белоруссии. Речи о том, что турнир будет в нашей стране, пока не ведется», — сказал Третьяк в эфире «Авангард ТВ».



Ранее в оргкомитете ЧМ по хоккею прокомментировали возможный перенос турнира в Москву.