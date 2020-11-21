Названо имя лучшего молодого футболиста Европы
Андрей Черников
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Итальянское издание Tuttosport признало игрока дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда лучшим молодым игроком Европы в рамках премии Golden Boy-2020.
Второе место занял футболист каталонской «Барселоны» Анссумане Фати. На третьей строчке расположился Жоау Фелиш, который выступает за мадридский «Атлетико».
Примечательно, что Холанд стал первым представителем Норвегии, который был удостоен данной награды.
Ранее мюнхенская «Бавария» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией».