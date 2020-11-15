Главный тренер сборной Испании прокомментировал ничью в матче со Швейцарией

Сборная Швейцарии сыграла вничью с национальной командой Испании в матче пятого тура Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат игры, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Команда понравилась, потому что делала то, что отрабатывали на тренировках. Результат мог бы быть лучше, думаю, что мы заслужили победу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сборная Франции обеспечила себе путевку в финальный турнир Лиги наций.