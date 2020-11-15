Защитник сборной Франции прокомментировал победу над сборной Португалии

Сборная Франции обыграла национальную команду Португалии в матче пятого тура Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0.

Защитник сборной Франции Рафаэль прокомментировал результат игры, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это была наша лучшая игра за долгое время. Команда была очень хороша в нападении и в защите. Мы можем гордиться», — сказал он.

Напомним, что сборная Франции обеспечила себе путевку в финальный турнир Лиги наций.

Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует переносить Евро-2020 в Великобританию.