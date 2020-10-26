«Ротор» направил письмо в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ с «Локомотивом»
Карен Саркисян
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«Ротор» направил письмо в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (2:1), сообщает официальный сайт клуба.
Волгоградский клуб просит дать экспертную оценку действиям бригады арбитров и разобраться в некоторых игровых эпизодах матча.
После 12-и туров РПЛ «Ротор» имеет в своем активе шесть очков и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. «Локомотив» с 21-м очком идет на четвертой строчке.
Ранее сообщалось, что «Ротор» подаст жалобу на судейство в матче РПЛ с «Локомотивом».