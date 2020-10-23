Хабиб и Гэтжи провели дуэль взглядов на взвешивании
Карен Саркисян
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион американский боец Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов на церемонии взвешивания.
Видео дуэли Нурмагомедова и Гэтжи появилось на официальной странице UFC в Instagram.
24-го октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится UFC 254. Главным событием турнира станет бой Нурмагомедов — Гэтжи.
Ранее Хабиб не смог самостоятельно подняться на весы на церемонии взвешивания.