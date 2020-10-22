Фигуристка Косторная сменила имидж

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Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная сменила имидж.

Спортсменка опубликовала новое фото в Instagram во время тренировки младшей группы тренера Евгения Плющенко.

В комментариях под постом Косторная подтвердила догадки одной из поклонниц, заметившей изменения в цвете волос.

«Осветлила ли я волосы? Да», — написала фигуристка.

Ранее сообщалось, что Александр Петров перешел в группу неоднократного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.