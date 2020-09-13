Матч «Ротор» — «Краснодар» отменен

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ротором» и «Краснодаром» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции в волгоградской команде, сообщает пресс-служба Лиги.

12 сентября стало известно, что в составе клуба из Волгограда тесты на коронавирус показали положительный результат у семи игроков. 13 числа СМИ проинформировали еще о трех зараженных футболистах.

Матч должен был состояться 13 сентября в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в «Роторе» обнаружены еще три случая заражения COVID-19.