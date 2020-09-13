Матч «Ротор» — «Краснодар» отменен
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Матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ротором» и «Краснодаром» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции в волгоградской команде, сообщает пресс-служба Лиги.
12 сентября стало известно, что в составе клуба из Волгограда тесты на коронавирус показали положительный результат у семи игроков. 13 числа СМИ проинформировали еще о трех зараженных футболистах.
Матч должен был состояться 13 сентября в 19.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что в «Роторе» обнаружены еще три случая заражения COVID-19.