Роднина отреагировала на смерть отца Хабиба

Экс-фигуристка Ирина Роднина отреагировала на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, передает «СЭ».

О кончине отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

«Я представитель классических видов спорта, и драки — это не мое, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушел достойный человек, я знаю о его достижениях. Единоборства — это часть духовного, культурного кода Кавказа, азиатских стран, и мы не имеем права говорить, что хорошо, а что плохо.

Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов», — сказала Роднина.

Ранее боец UFC Хорхе Масвидаль выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба.