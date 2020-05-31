Экс-боец UFC Тактаров: в американской полиции работает очень много садистов

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказался о беспорядках в США, передает Sport24.

Напомним, массовые беспорядки начались из-за того, что афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских.

«В американскую полицию идут работать те, кто имеют различные расстройства и проблемы. Те, кто внутри себя давят ежедневную тягу к садизму. То есть многие шли в полицию, чтобы кого-то грохнуть или просто нажать на курок пистолета. Садистов всегда там было очень много, что в полиции, что среди бандитов. Там и там были люди, ищущие внутреннего удовлетворения своих желаний», — сказал Тактаров.

Ранее Джон Джонс потребовал от президента UFC Даны Уайта освободить его от контракта.