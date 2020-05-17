Клопп: «Ливерпуль» будет готов к рестарту чемпионата
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о скором возобновлении Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает The Guardian.
По его словам, мерсисайдская команда подходит к продолжению первенства страны в такой же форме, как и остальные.
«Ливерпуль» будет готов к рестарту чемпионата. Другие команды находятся в том же положении. Когда бы сезон не начался, у нас будет одинаковое время для подготовки, и наша задача — задействовать все ресурсы, чтобы добиться успеха.
Мы будем в максимально хорошей форме», — заявил Клопп.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ролан Гусев высказался о матчах без зрителей в оставшейся части Российской премьер-лиги (РПЛ).