Клопп: «Ливерпуль» будет готов к рестарту чемпионата

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о скором возобновлении Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, мерсисайдская команда подходит к продолжению первенства страны в такой же форме, как и остальные.

«Ливерпуль» будет готов к рестарту чемпионата. Другие команды находятся в том же положении. Когда бы сезон не начался, у нас будет одинаковое время для подготовки, и наша задача — задействовать все ресурсы, чтобы добиться успеха.

Мы будем в максимально хорошей форме», — заявил Клопп.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ролан Гусев высказался о матчах без зрителей в оставшейся части Российской премьер-лиги (РПЛ).