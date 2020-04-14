Экс-игрок «Зенита» Панов оценил расклады борьбы за чемпионство в РПЛ

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Бывший нападающий московского «Торпедо» и петербургского «Зенита» Александр Панов оценил расклады борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, интрига в чемпионате страны еще жива.

«Не думаю, что все уже решено. Да, отрыв «Зенита» впечатляющий — девять очков, но еще ведь восемь туров впереди. К тому же неясно, как пауза повлияет на команды и игроков. В какой форме они вернутся? Вот это и оживляет интригу», — сказал Панов.

Ранее сообщалось, что хавбек столичного «Локомотива» и сборной Португалии Жоау Мариу хочет попробовать себя в другом чемпионате.