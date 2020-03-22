Госпитализированный полузащитник «Уфы» Тилль переведен в общую палату

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Полузащитник «Уфы» и сборной Люксембурга Оливье Тилль переведен в общую палату. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, футболист сдал два теста на наличие коронавирусной инфекции в своем организме. Оба исследования дали отрицательный результат, после чего Тилля перевели в общую палату.

Напомним, что в настоящее время башкирская команда занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не планирует возвращаться в свою страну из-за пандемии коронавирусной инфекции.