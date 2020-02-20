Юран счел слухи об отставке из «Химок» выдумкой и провокацией

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Главный тренер «Химок» прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Об этом сообщает «Советский спорт».

По его словам, кое-кто пытается извлечь выгоду через вбросы в желтую прессу, тем самым стараясь раскачать лодку третьего клуба в Олимп-Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).

Также Юран заявил, что игроки и персонал клуба немного занервничали когда узнали, что в руководстве и тренерском штабе химчан возможны изменения.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг».