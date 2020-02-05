44 сэйва Бобровского не помогли «Флориде» в игре против «Коламбуса»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Коламбусе на «Нэшнуайд Арене» и завершилась минимальной победой хозяев в дополнительное время со счетом 1:0.

Единственную шайбу на свой лицевой счет оформил Зак Веренски.

Вратарь «жакетов» Элвис Мерзликинс сделал 32 сэйва, тем самым записав себе в актив «сухой» матч.

Стоит отметить, что российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский проводил игру против своего бывшего клуба и смог отразить 44 броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов НХЛ этого сезона.