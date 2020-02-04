Гол Бучневича и пас Панарина не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Далласу»
В поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» дома играл с «Даллас Старз».
Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке закончилась победой гостей со счетом 5:3.
Стоит отметить, что российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в этом противостоянии забросил одну шайбу, тогда как его партнер по команде Артемий Панарин записал себе в актив результативную передачу.
Отечественные хоккеисты «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов не сумели отметиться результативными действиями, в то время как вратарь Антон Худобин совершил 33 сейва.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз» — 3:5
1:0 — Бучневич (Панарин, Деанджело) – 02:29' (5x4),
1:1 — Павелски (Клингберг, Бенн) – 08:08' (5x4),
1:2 — Павелски (Бенн, Сегин) – 08:24' (5x4),
2:2 — Хауден (Лемье, Какко) – 15:41' (5x4),
2:3 — Джонс (Дикинсон, Янмарк) – 27:52' (5x5),
2:4 — Комо (Сегин, Факса) – 31:57' (5x5),
2:5 — Перри (Секера, Джонс) – 45:22' (5x5),
3:5 — Лемье (Фокс) – 53:17' (5x4).