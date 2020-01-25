Российские биатлонисты остановились в шаге от медалей в смешанной эстафете
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира в словенском Поклюке.
Команда, в составе которой выступили Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых, уступили 1.24,8 занявшим первое место французам (1:17.53,3). Вторыми стали норвежцы (+40,6), третьими — представители Германии (+1.01,4).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли 13-е место в сингл-миксте на этапе Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. 6-й этап. Поклюка
Смешанная эстафета. 4х6 км
1. Франция – 1:17.53,3 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов);
2. Норвегия – +40,6 (0+4);
3. Германия — +1.01,4 (0+5);
4. Россия — +1.24,8 (0+7).