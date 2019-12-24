РУСАДА назвало самых часто тестируемых российских фигуристов
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) назвало имена наиболее часто подвергающихся тестированию фигуристов из России, передает РИА «Новости».
Источник утверждает, что чаще всего проверки проходили Александра Степанова, Иван Букин и Александр Самарин. С начала 2019 года они сдали уже три допинг-теста, по данным РУСАДА. Проверки под эгидой других федераций не учитывались.
Также сообщается, что дважды в текущем году тестировались Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алена Косторная, Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова, Даниил Самсонов, Анна Щербакова, Ксения Синицина и Наталья Забияко.
Ранее известный агент Закарян сравнил программы Алины Загитовой и Евгении Медведевой.