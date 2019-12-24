РУСАДА назвало самых часто тестируемых российских фигуристов

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) назвало имена наиболее часто подвергающихся тестированию фигуристов из России, передает РИА «Новости».

Источник утверждает, что чаще всего проверки проходили Александра Степанова, Иван Букин и Александр Самарин. С начала 2019 года они сдали уже три допинг-теста, по данным РУСАДА. Проверки под эгидой других федераций не учитывались.

Также сообщается, что дважды в текущем году тестировались Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алена Косторная, Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова, Даниил Самсонов, Анна Щербакова, Ксения Синицина и Наталья Забияко.

Ранее известный агент Закарян сравнил программы Алины Загитовой и Евгении Медведевой.