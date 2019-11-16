Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Бразилии
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят попал в аварию во время второй практики Гран-при «Формулы-1» в Бразилии, сообщает ТАСС.
Сообщается, что происшествие случилось на 12-м круге гонки. Болид, которым управлял россиянин, врезался в барьер и задымился. Квят не пострадал, сумел покинуть болид, однако продолжить практику не смог.
«В конце мы провели продуктивную сессию до того момента, пока машина не выключилась. Теперь нам нужно выяснить, в чем заключалась проблема», — заявил он.
Стоит также отметить, что партнер Квята по команде Пьер Гасли тоже не завершил практику, у его болида возникли проблемы с двигателем.
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