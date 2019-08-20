Почетный президент Олимпийского комитета России восхищен игрой Жиго и Шюррле

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Александр Жуков, занимавший пост президента Олимпийского комитета России с 2010 по 2018 год, высказался по поводу матча шестого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА, который закончился победой красно-белых со счетом 2:1, передает «Спорт-Экспресс».

«Интересный матч. Во втором тайме «Спартак» лучше играл. Это лучший второй тайм в сезоне. Два совершенно непохожих друг на друга тайма.», — заявил функционер.

«Жиго потрясающий. К тому же Акинфеев один раз спас. Не помню, были ли в «Спартаке» защитники, которые оформляли хет-трик. Выдающийся матч он провел. Может, его в нападение перевести? Он еще спас при счете 2:1.», — добавил политик.

«Шюррле, безусловно, лучший игрок матча, несмотря на то, что Жиго два забил, Максименко тоже отличный. Во втором тайме весь Спартак хорошо сыграл. Главное, что была видна осмысленная игра. Меня самого удивило, что в первом тайме не все получалось.», — заключил Жуков.

Стоит отметить, что Шюррле, перешедший этим летом в стан красно-белых из дортмундской «Боруссии», в первых пяти матчах за московский клуб забил два гола и отдал три голевые передачи.

На данный момент «Спартак» расположился на четвертом месте в таблице национального первенства, имея в своем активе 11 очков. ЦСКА в свою очередь находится на шестой строчке с десятью очками.

Ранее сообщалось, что Аркадий Дворкович, занимавший пост вице-премьера правительства России с 2012 по 2018 год, поделился впечатлениями от матча шестого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА, закончившегося победой красно-белых со счетом 2:1.