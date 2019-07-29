Федерация бокса подаст иск к организаторам боя Дадашева по двум нарушениям

Федерация бокса России (ФБР) совместно с юристами готовит иск к организаторам боя Максима Дадашева с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, после которого умер россиянин, по двум факторам возможных нарушений, сообщает ТАСС.

Также обратиться в суд намерена супруга погибшего боксера. Она хочет подать иски против Атлетической комиссии штата Мэриленд и против судьи поединка Кенни Шевалье.

«Мы подадим иск от имени вдовы Дадашева. Федерация окажет всю необходимую ей помощь. Юристы уже готовят документы для подачи иска по двум факторам. Во первых, не была проверена подлинность медицинских документов спортсмена, а во-вторых, были нарушены правила оказания медицинской помощи, как на ринге, так и за его пределами», — сообщает пресс-служба ФБР.

Роковой прошел 20 июля. Команда Дадашева запросила остановку боя перед его финальным раундом из-за ухудшившегося самочувствия спортсмена. Боксера госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у россиянина отек мозга и провели трепанацию, спасти его так и не удалось.

На счет 28-летнего боксера 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Проигрыш Матиасу стал единственным в профессиональной карьере Дадашева.

Ранее американский боксер назвал причину смерти Дадашева.