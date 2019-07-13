Джокович поделился ожиданиями от финала Уимблдона против Федерера

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чего ждет от финального поединка на Уимблдоне против швейцарского спортсмена Роджера Федерера, передает Mundo Deportivo.

В полуфинальном матче Джокович обыграл Роберто Баутисту-Агута, а Федерер оказался сильнее Рафаэля Надаля.

«Мы все знаем, насколько Роджер хорош, особенно на травяном покрытии. Он любит играть быстро, поэтому трава ему отлично подходит. Он постоянно давит на соперника, поэтому приходится иметь дело с постоянным недостатком времени на ответные действия.

Мы играли с Роджером в нескольким запоминающихся финалах, так что я знаю, чего от него ожидать. Это финал Уимблдона, о таком любой теннисист мечтает с детства, как только берет в руки ракетку. Именно ради этого я боролся. Я хочу быть в этой ситуации», — заявил Джокович.

Ранее Федерер высказался о победе над Надалем.