Российский хоккеист подписал контракт с «Торонто»
Нападающий омского «Авангарда» Илья Михеев официально стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает «Советский спорт».
Об этом в своем твиттере написал известный агент Дэн Мильштейн, опубликовав фотографию россиянина в свитере «Торонто».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 24-летний Михеев провел 75 матчей и набрал 56 (27+29) очков.
Ранее сообщалось, что российские клубы обогнали по популярности команды НХЛ.
Ilya Mikheyev signed with Toronto Maple Leafs. #WeAreGoldStar pic.twitter.com/b8aOnszW5L— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 6 мая 2019 г.