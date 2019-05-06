Российский хоккеист подписал контракт с «Торонто»

Нападающий омского «Авангарда» Илья Михеев официально стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает «Советский спорт».

Об этом в своем твиттере написал известный агент Дэн Мильштейн, опубликовав фотографию россиянина в свитере «Торонто».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 24-летний Михеев провел 75 матчей и набрал 56 (27+29) очков.

Ранее сообщалось, что российские клубы обогнали по популярности команды НХЛ.