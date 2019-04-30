«Сент-Луис» обыграл «Даллас» и повел в серии

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«Сент-Луис Блюз» обыграл «Даллас Старз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Сент-Луиса».

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забросил одну из шайб своей команды. Голкипер Антон Худобин участия в матче не принял.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко полезными действиями не отличился, как и Иван Барбашев.

Счет в серии стал 2 - 1 в пользу «Сент-Луиса». Четвертый матч состоится 2 мая.

Ранее сообщалось, что хоккеист Голдобин останется в «Ванкувере».

НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/2 финала

«Даллас»- «Сент-Луис» — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

0:1 — Шварц (Парэйко, О'Райлли), 01:27;

1:1 — Радулов (Спецца, Даулинг), 17:12;

1:2 — Бозак (Томас, Данн), 28:30;

2:2 — Кольяно (Янмарк), 53:06;

2:3 — Пьетранджело (Боумистер, Шварц), 54:24;

3:3 — Сегин (Хейсканен, Цуккарелло), 55:52;

3:4 — Марун (Боумистер, Бозак).