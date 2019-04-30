«Сент-Луис» обыграл «Даллас» и повел в серии
«Сент-Луис Блюз» обыграл «Даллас Старз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Сент-Луиса».
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забросил одну из шайб своей команды. Голкипер Антон Худобин участия в матче не принял.
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко полезными действиями не отличился, как и Иван Барбашев.
Счет в серии стал 2 - 1 в пользу «Сент-Луиса». Четвертый матч состоится 2 мая.
Ранее сообщалось, что хоккеист Голдобин останется в «Ванкувере».
НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/2 финала
«Даллас»- «Сент-Луис» — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
0:1 — Шварц (Парэйко, О'Райлли), 01:27;
1:1 — Радулов (Спецца, Даулинг), 17:12;
1:2 — Бозак (Томас, Данн), 28:30;
2:2 — Кольяно (Янмарк), 53:06;
2:3 — Пьетранджело (Боумистер, Шварц), 54:24;
3:3 — Сегин (Хейсканен, Цуккарелло), 55:52;
3:4 — Марун (Боумистер, Бозак).