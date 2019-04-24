Отец Ковтуна объяснил решение фигуриста уйти из спорта

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Отец и первый тренер четырехкратного чемпиона России Максима Ковтуна Павел объяснил решение сына завершить карьеру фигуриста, передает «Ридус».

Родственник спортсмена заявил, что 23-летний фигурист не мог тренироваться из-за травм.

«Сейчас очень большая конкуренция — сложно соревноваться с азиатскими спортсменами, очень высокий уровень. Нужно иметь и здоровье, и хорошие данные. Были времена — у него и со спиной было очень плохо, шнурки даже не мог завязывать. Прошел через всякое. Посмотрим, что сейчас будет», — рассказал Ковтун-старший.

23 апреля победитель национального первенства объявил о том, что больше не будет принимать участие в соревнованиях, а займется тренерской деятельностью.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Ковтуна считает слабохарактерность причиной его ухода из спорта.