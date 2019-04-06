Олимпийская чемпионка: места на КМ по биатлону проплачены регионами
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась относительно состояния современного биатлона, передает «Спорт-Экспресс».
По словам спортсменки, создается ощущение, что в биатлоне руководство решило пустить все дела на самотек. Союз биатлонистов России (СБР) развел в современном спорте сплошной бардак.
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Чемпионка отметила, что нынешний президент Владимир Драчев лишь первое время старался исполнять обещания.
«Драчев обещал спортивный принцип отбора в национальную команду. На деле это происходило при выборе спортсменов на первый и второй этапы Кубка мира. В дальнейшем же как бог на душу положит. А точнее, как регионы заплатят за своих спортсменов.
Ранее чемпион мира встал на защиту биатлониста Антона Бабикова.