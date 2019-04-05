Форвард «ПСЖ» Неймар соскучился по «Барселоне»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12058945/RTX6HM6N-pic905-895x505-39932.jpg">

Нападающий французский «ПСЖ» Неймар заявил, что соскучился по каталонской «Барселоне», передает «Советский спорт».

Бразильский форвард провел в испанском клубе четыре года с 2013 по 2017 год.

«Мы были очень хорошей командой. Как на поле, так и за его пределами. Наши отношения были очень особенными. Я очень скучаю по этим моментам», — цитирует Неймара The Sun.

Реклама

Также он рассказал, как прошел период восстановления после тяжелой травмы.

«Это очень тяжело. Самые тяжелые моменты нашей карьеры — это периоды травм.

Не быть на поле, операции, все это ужасно. Я не могу терпеть, когда не играю, не тренируюсь, когда нахожусь вдали от своих товарищей по команде. Это нехорошо. Но это часть нашей работы», — добавил бразилец.

Ранее сообщалось, что УЕФА выдвинул обвинения Неймару за оскорбление судей.